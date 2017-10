16. Haller Stadtmeisterschaften „Halle bewegt sich“

Halle. Es ist wieder so weit, am kommenden Wochenende 20.10.-22.10.17 wird die nun schon 16. Haller Stadtmeisterschaft veranstaltet, die in diesem Jahr unter dem Motto „Halle bewegt sich“ steht. Es handelt sich hierbei um „offene“ Stadtmeisterschaften, was bedeutet, dass jeder teilnehmen kann, auch Leute aus anderen Städten. Kräftig unterstützt wird dieses sportliche Event von T.W.O. Technische Werke Osning GmbH.

Das Programm dieses Wochenendes sieht wie folgt aus:

Fr., 20.10.17

12.00 Uhr: Turnierbeginn Tennis

14.00 Uhr: Beginn Tombola

18.00 Uhr: Betriebssport Soccer (Anmeldungen noch möglich)

18.00 Uhr: Aquaball & Schwimmen im Lindenbad (Anmeldungen noch möglich)

Abends: Sportlerparty mit DJ im Sportpark

Sa., 21.10.17

9.00 Uhr: Turnierbeginn Tennis

9.00 Uhr: Kung Fu

9.30 Uhr: Beginn Tombola

10.00 Uhr: Fußball Bambinis

12.00 Uhr: Tae Kwon-Do

13.00 Uhr: Fußball Minikicker

13.00 Uhr: Golf im GC Teutoburger Wald (Anmeldungen noch möglich, auch für Amateure)

14.30 Uhr: Schnellschach (Anmeldungen noch möglich)

15.00 Uhr: Thai Boxen

18.30 Uhr: Badminton Mixed Turnier (Anmeldungen noch möglich, auch für Amateure)

So., 22.10.17

9.00 Uhr: Turnierbeginn Tennis

9.30 Uhr: Beginn Tombola

10.00 Uhr: Fußball F-Jugend

10.00 Uhr: Squash Turniere (Anmeldungen noch möglich)

14.00 Uhr: Fußball E-Jugend

14.00 Uhr: 2,5 km Schülerlauf (Anmeldungen noch möglich)

14.30 Uhr: 5 km Lauf/Walking und 10 km Lauf – Start am Storck Parkplatz/Tatenhauser Forst (Anmeldungen noch möglich)

17.00 Uhr: Finale Siegerehrung Sportpark

Anmeldungen sind telefonisch 05201/818890, per Fax 05201/665714 oder per E-mail s.mecklenburg@gerryweber-world.de möglich.

Die 16. Haller Stadtmeisterschaften sind eine Breitensportveranstaltung, die mit Unterhaltung (Tombola, DJ, etc.) verbunden wird. Die Unterstützer dieses Events loben vorallem die Vielfalt der Sportarten, die angeboten werden und liefern auch selbst immer wieder neue Vorschläge für Sportdisziplinen. Eine der Unterstützerinnen ist unter anderen die Bürgermeisterin, welche die Patenschaft für die Laufdisziplinen übernommen hat und auch bei der Siegerehrung anwesend sein wird.

Neben zahlreichen Teilnehmern freuen sich die Veranstalter und auch die Sportler natürlich über jede Menge Zuschauer, die fleißig mitfiebern!

Text: Lea Simon

Foto: ©Jürgen Riedel