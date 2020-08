16.08.2020 – Musikalische Weisheiten – Klassisches Klavier

Weltklassik am Klavier startet nach Zwangspause mit Konzert von Sofja Gülbadamova

Bad Oeynhausen. Notgedrungen war es lange ruhig in der Wandelhalle. Mit dem Konzert von Sofja Gülbadamova am 16. August um 18:30 Uhr kehrt nun die Musik zurück. Im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ spielt die Pianistin unter dem Titel „Große Weisheiten in kleiner Form“ Stücke von Beethoven, Mendelsohn-Bartholdy und Schubert.

„Er hat Töne für die feinsten Empfindungen, Gedanken, ja Begebenheiten und Lebenszustände“, schrieb R. Schumann über die Klaviermusik des gleichnamigen Komponisten. Dessen „Moments Musicaux“, von denen Gülbadamova sechs spielt, stehen stilistisch mit einem Fuß in der Wiener Klassik. Doch stellen die Stücke eine neue Form dar, auf engstem Raum eine enorme Gefühls- und Stimmungsvielfalt auszudrücken. Aus diesen Kleinoden Schuberts erwuchsen die Wege der romantischen Klaviermusik, die Schumann, Brahms und viele andere Komponisten beschritten. Am nächsten steht dem jedoch Mendelssohn mit seinen „Liedern ohne Worte“ – die sich genauso im Programm des Abends wiederfinden wie die späten „Bagatelle“ Beethovens.

Sofja Gülbadamova, für die Poesie ihres Spiels und ihre „frappierende Musikalität, Klangfantasie, tiefenentspannte Pianistik und eine erstaunlich vielfältige Gestaltungspalette“ von der Presse gefeiert, zählt zu den herausragenden Musikerinnen ihrer Generation. Sie ist Preisträgerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in den USA, Frankreich, Spanien, Russland, Deutschland, Österreich und Belgien. Sofja Gülbadamova konzertierte in ganz Europa sowie in Russland, Chile, Argentinien und hat mehrere CDs eingespielt.

Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen wird die Veranstaltung mit reduzierter Zuschauerzahl durchgeführt. Es gibt keine Abendkasse. Zudem besteht Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz darf am Sitzplatz abgenommen werden.