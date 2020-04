158 Personen mit Corona infiziert

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 19. April, 12 Uhr, insgesamt 581 (18. April: 576) laborbestätigte beziehungsweise klinisch bestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 407 (18. April: 404) Personen als genesen und 158 (18. April: 157) als noch infiziert. Von diesen 158 Personen befinden sich 142 (18. April: 144) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 16 (18. April: 13) in stationärer Behandlung. 2 (18. April: 2) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 2 (18. April: 2) müssen beatmet werden.

Nachdem zuletzt ein älterer Mann aus Halle (Westf.) verstorben ist, sind im Kreis Gütersloh bis heute 16 Personen (18. April: 15) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.

Kommune: Bestätigte Fälle aktuell Bestätigte Fälle Vortag Todesfälle Borgholzhausen 19 18 0 Gütersloh 119 118 3 Halle (Westf.) 43 42 5 Harsewinkel 61 61 1 Herzebrock-Clarholz 23 23 0 Langenberg 14 14 0 Rheda-Wiedenbrück 68 68 0 Rietberg 71 71 1 Schloß Holte-Stukenbrock 31 31 1 Steinhagen 52 51 4 Verl 31 31 0 Versmold 34 33 0 Werther (Westf.) 15 15 1 Summe 581 576 16 Davon genesen 407 404