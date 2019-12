1500 Zuschauer bewundern den Auftritt der Lippischen Sportvereine bei der 10. KSB Sportgala

Der KSB Lippe inszenierte zum 10. Mal die ganz große Bühne für die Sportvereine in Lippe. Lichteffekte, Nebel und sogar ein Einlauftunnel wurde durch die Eventagentur V3 Events zusammen mit einem professionellen Sound-System aufgebaut. Im Mittelpunkt standen jedoch die 14 Gruppen aus 12 Lippischen Sportvereinen. Insgesamt rund 400 Aktive Sportler zeigten eine bunte Reise durch den Sport in Lippe.

Kreis Lippe. Den Einstieg machte TBV Jahn Alverdissen mit einer Rollkunstlauf-Darbietung. Anschließend zeigte die Cheerleader vom TSV Bösingfeld sowie dem TV und TBV Lemgo mit mehreren Gruppen und über 100 Aktiven gekonnte Tanz- und Akrobatikelemente. Das American Football- Team „White Hawks“ vom TuS Kachtenhausen lief in voller Montur auf und führte einige beeindruckende Spielzüge vor. Die Kleinsten waren durch Berlebeck-Heiligenkirchen mit einem Eltern-Kind-Turnangebot sowie TG Schötmar mit Kinderturnen vertreten. Jumping Fitness ist ein neuer Trend im Fitnesssport, der durch den TuS Humfeld bei der Sportgala Verbreitung finden soll. 12 Sportler zeigten auf ihren Trampolinen verschiedene Übungen bei Schwarzlicht. Jazz-Tanz, Hip-Hop wurde vom TSV Bösingfeld, TBV Lemgo TuS Eichholz-R dargeboten. Besonders akrobatisch wurde es zum Ende mit dem Akrobatik-Duo SchwerKraft & LeichtSinn vom TV Lemgo sowie den Kunstturnen des TuS Leopoldshöhe.

Das Organisationsteam Anika Rabe, Max Beuys, Christopher Tegethoff des KSB Lippe zeigen sich zufrieden mit der 10. Sportgala. „Viele Sportvereine haben sich schon bei uns für die tolle Veranstaltung bedankt. Es ist etwas Besonderes für die Gruppen vor so vielen Zuschauern und in so einem professionellen Rahmen auftreten zu dürfen“. Wilfried Starke: „Die Sportgala ist ein Aushängeschild für den Sport in Lippe. Seit vielen Jahren zeigen Sportvereine hier auf einer großen Bühne was sie können. Es ist die zehnte Sportgala, die der KSB Lippe veranstaltet. Da kann man schon von einer guten Tradition sprechen und der KSB Lippe wird den lippischen Vereinen auch in Zukunft diese Plattform bieten.“

Die 11. Sportgala wird erst 2023 stattfinden und gleichzeitig als eine Gala zum 50. jährigen Bestehen des Kreissportbundes in Lippe gefeiert werden.