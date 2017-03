15 Jahre BauMesse NRW – Für Alle und Jeden

Dortmund. Die BauMesse NRW feiert vom 28.-30. April 2017, in der Messe Westfalenhallen Dortmund, ihr 15-jähriges Jubiläum. Auf rund 20.000 m² Ausstellungsfläche erlebt der interessierte Messebesucher die ganze Welt des Bauen und Wohnens. Über 300 Fachaussteller (Hersteller, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie das Bauhandwerk) aus ganz NRW und darüber hinaus präsentieren auf der 15. BauMesse NW die neuesten Entwicklungen sowie die innovativsten Trends „rund ums Haus“, geben Tipps und Anregungen aus erster Hand.

Für Bau- und Modernisierungswillige, Haus- und Wohneigentümer, Architekten und Planer ist der Besuch der Messe ein Muss. Statt zeitraubendes „x-Mal-wer-weiß-wohin“ erhalten die Interessierten in einem Messerundgang die aktuellsten Informationen und Angebote unter einem Dach. Das breitgefächerte Angebot deckt alle Gewerke im und am Haus ab. Vom Keller bis zum Dachstuhl, von der Garage bis zur Haustür. Neues und Altbewährtes wird in Augenschein genommen, gezielt nach Problemlösungen Ausschau gehalten, und vielfach werden direkt auf der BauMesse NRW wichtige Aufträge vergeben.

„Immer mehr Aussteller nutzen die landesweit wachstumsstärkste Messe ihrer Art, um mit Bauwilligen auf der BauMesse NRW direkt in Kontakt zu treten…“, so Adnan Yesilbas, Geschäftsführer der BauMesse NRW, „… hier trifft Angebot auf Nachfrage in geballter Form. Gerade im gegenwärtigen, oft unübersichtlichen Marktumfeld ist für viele Unternehmen wichtiger denn je, sich von den Mitbewerbern positiv abzuheben. Unternehmen, die stichhaltige Argumente für ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten können, gehen in die Offensive und brauchen sich nicht zu verstecken. Zig-tausende Messebesucher werden die Chance sicher nicht entgehen lassen, sich auf der 15. BauMesse NRW objektiv und umfassend zu informieren und von Fachleuten kostenlos beraten zu lassen.“

Die Jubiläumsveranstaltung wird von einem lebendigen Rahmenprogramm und aktuellen Sonderschauen begleitet. So wird z.B. aufgrund der von Tag zu Tag wachsenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen rund um das „generationengerechte Bauen und Wohnen“, mitten im Messegeschehen, eine Sonderschau zu diesem Thema integriert. Fachkompetente Aussteller beraten kostenfrei und unverbindlich, geben Tipps und Infos rund um das barrierefreie Haus. Auch das Thema smart Home gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Forschungsgruppe Smart Energy.NRW, geleitet von Prof. Dr. Aschendorf der FH Dortmund, bietet Bauherren eine fachliche Beratung rund um die Gebäudeautomation an und zeigt was alles möglich ist. An allen 3 Messetagen werden zudem informative und im Rahmen des Messeeintritts kostenlose Fachvorträge von professionellen Referenten gehalten.

Weitere Informationen, Daten, Fakten sowie die ständig aktualisierte Ausstellerliste können direkt unter www.BauMesseNRW.de bzw. beim Veranstalter eco-System GmbH, Tel. 05971-990201 eingeholt werden.