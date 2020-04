15.000 Masken für ehrenamtliche Helfer im Kreis Paderborn

Paderborn. Eine gemeinschaftliche Aktion unterstützt der SCP07 zusammen mit dem Sponsor CASADA zu Gunsten ehrenamtlicher Helfer im Kreis Paderborn. Insgesamt 15.000 Schutzmasken gehen an Menschen, die in der aktuellen Phase insbesondere Angehörigen der Risikogruppe durch Einkaufs- und Lieferdienste helfen. Auch die SCP07-Kicker Sebastian Schonlau und Marlon Ritter zeigen Flagge für diese gute Aktion.

Durch die Spende wollen die Initiatoren erreichen, dass die wertvollen Hilfen aufrechterhalten bleiben und die Beteiligten weiterhin schützen. Aus eigener Initiative beteiligen sich Schonlau und Ritter an dieser wichtigen Aktion, die direkt vor Ort ankommt. Der SCP07 und CASADA ergänzen die Spendenaktion und beteiligen sich ebenfalls mit eigenen Beiträgen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreis Paderborn nimmt die Masken in Empfang und koordiniert gemeinsam mit dem Sozialamt des Kreises Paderborn die Ausgabe an die Hilfsgruppierungen.

„Wir sind sehr dankbar für die vielen kleinen Initiativen, in der sich die große Solidarität und Hilfsbereitschaft der Paderborner zeigt. Gleichzeitig haben wir großen Respekt für alle Helfer und wollen dazu beitragen, dass der ehrenamtliche Einsatz weiterhin möglich ist. Bei den Hilfsmaßnahmen gilt es gerade da anzusetzen, wo keine professionellen Strukturen und Budgets vorhanden sind“, sagen die beiden SCP07-Kicker.

Als Vertreter des Massage-Fachhandels CASADA, der auf eine 20-jährige Erfahrung im Gesundheitsmarkt verfügt und aktuell bereits fünf Millionen Schutzmasken in Asien produzieren lassen hat, betonen die Geschäftsführer Reinhold und Jakob Radtke: „Für die vielfältigen Projekte leisten wir gerne unseren Beitrag und sind froh, dass wir gerade jetzt mit medizinischem Schutzmaterial helfen können“. Für das DRK betont Präsident Heinz Köhler: „Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung durch den SCP07, die beiden Spieler und CASADA. Diese tolle Aktion zeigt, dass aktuell alle in unserer Region zusammenstehen“.

Regionale Hilfsinitiativen, die Bedarf an Masken haben, können sich bei Zekiye Ergün vom Kreisverband des DRK in Paderborn (Telefon 0174/ 1866706, E-Mail z.erguen@drk-paderborn.de) oder beim Sozialamt des Kreises Paderborn (Telefon 05251/308-5010) melden.