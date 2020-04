140.000 Frühjahrsblumen laden zum Staunen ein

Das Team um Gärtnermeister Ralf Biermeier (Foto) hat in den vergangenen Monaten mehr als 35.000 farbenfrohe Blumen wie Anemonen, Bellis, Hornveilchen, Ranunkeln, Stiefmütterchen und Vergissmeinnicht in unterschiedlichen Sorten und Farben gepflanzt. Sie sorgen zusammen mit rund 100.000 Zwiebelpflanzen für ein beeindruckendes Blütenmeer in der Gartenschau. Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Zierlauche vervollständigen die einzigartige Blütenpracht in der Region.

Die Gesamtanzahl der Frühjahrsblumen in den Beeten ist damit seit der Landesgartenschau im Jahr 2017 auf einem konstant hohen Niveau, bestätigt Gärtnermeister Ralf Biermeier: „Die Besucher dürfen sich wie in den vergangenen Jahren auf eine üppige Blütenpracht mit rund 140.000 bunten Frühjahrsblumen freuen.“