14. Kreativer Kunstmarkt im Hotel Aspethera

Paderborn. Zum Frühlingserwachen lädt die Handwerkskunst-Paderborn unter der Leitung von Verena Altenberend alle Liebhaber und Liebhaberinnen von handgefertigten Unikaten in das Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn, in der Zeit vom 14.03. bis 15.03.2020 herzlich zum Stöbern und Verweilen ein.

Von ca. 40 „Hobby-Künstlern“ kann Chices, Schönes, Nützliches aus vielen unterschiedlichen Bereichen sowie „leckere Gaumenfreuden“ aus eigener Herstellung bestaunt und auch erworben werden.

Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.handwerkskunstpaderborn.blogspot.com