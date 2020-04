132 Personen mit Corona infiziert

Kreis Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 23. April, 12 Uhr, insgesamt 591 (22. April: 588) laborbestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 442 (22. April: 422) Personen als genesen und 132 (22. April: 149) als noch infiziert. Von diesen 132 Personen befinden sich 123 (22. April: 140) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 9 (22. April: 9) in stationärer Behandlung. 2 (22. April: 2) davon werden intensivpflegerisch versorgt, 1 Person (22. April: 1) muss beatmet werden. Im Kreis Gütersloh sind 17 Personen (22. April: 17) verstorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten.

(Anmerkung: Mit der heutigen Statistik wurden zwei Fälle, einer aus Gütersloh, einer aus Halle zum Stand 22. April bereinigt, so dass die Vortageswert je um einen Fall niedriger sind als gestern gemeldet. Nach den Vorgaben des Landes werden klinisch bestätigte Fäll nicht mehr mitausgewiesen.)