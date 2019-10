13. Kreativer Kunstmarkt 02.bis 03.11.2019 im Hotel Aspethera

Paderborn. …mit einem „Hauch von Weihnacht“ lädt die Handwerkskunst-Paderborn unter der Leitung von Verena Altenberend herzlich zur 13. Ausstellung am 02. und 03.11.2019, ins Hotel. Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn, ein. Hier präsentieren fast 50 (Hobby)Künster ausgefallene und in Original-Handarbeit gefertigte Handwerkskunst von A wie Aquarelle bis Z wie Zimtpraline. Gaumenfreuden, Schönes, Chices, Nützliches sowie Geschenke aus unterschiedlichen Materialien und Bereichen, nicht nur für die Weihnachtszeit, können bestaunt und erworben werden. Die Mitglieder der Handwerkskunst-Paderborn freuen sich auch dieses Mal wieder über die Teilnahme vieler neuer Künstlerinnen- und Künstler, die interessierten Besucher gern persönlich über die Herstellung ihrer Unikate berichten.

Der Markt ist bei freiem Eintritt jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.handwerkskunst-paderborn.blogspot.com