13. Historischer Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle Bochum

Bochum .Bereits zum 13. Mal erwartet die Besucher auf Europas größtem historischen Indoor-Jahrmarkt fröhliches Treiben, süße Leckereien und eine einzigartige Kulisse mit Fahrgeschäften, die die Besucher auf Zeitreise schicken. Auch in diesem Jahr ist die freie Fahrt auf den jahrhundertealten Fahrgeschäften im Eintrittspreis enthalten. An drei Wochenenden in Folge, vom 16.02. bis 01.03.2020, können Groß und Klein das unvergleichliche Programm aus buntem Jahrmarktstreiben und ganz besonderen Begleitveranstaltungen erleben. Den Auftakt macht auch in diesem Jahr der Steampunk Jahrmarkt am 15.02.2020. Treten Sie ein und lassen Sie sich mehr als 100 Jahre in der Zeit zurückversetzen. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

In wenigen Tagen öffnet die Jahrhunderthalle Bochum jeden Samstag und Sonntag ab 11:00 Uhr ihre Pforten. Einmal zahlenden ganzen Tag fahren, ob auf der Raupenbahn mit Original-Verdeck aus dem Jahre 1926 oder dem historischen Riesenrad von 1902, dem Kettenflieger oder dem wunderschön bemalten Pferdekarussell, der Historische Jahrmarkt bietet Fahrspaß und ein außergewöhnliches Ambiente in der industriekulturel- len Kulisse der Jahrhunderthalle Bochum. Hinzu kommen Drehorgelklänge und die nostalgische Jahrmarktsmusik, die scheinbar aus allen Richtungen der Halle ertönt. Ein Kasperletheater und ein Flohzirkus runden das Programm ab. Auch für die Verpflegung ist gesorgt – bei den typischen Kirmesleckereien und Getränken, ist für jeden etwas dabei. Eintrittspreise Historischer Jahrmarkt: Tagesticket Erwachsene & Jugendliche ab 13 Jahren: 19,50 €, Kinder von 6-12 Jahren 14,50 €, Kinder von 3-5 Jahren 7,50€, Kinder bis 2 Jahre Eintritt frei!