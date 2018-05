13. Creative Showroom der IHK am 15. Mai im Licht

Bielefeld. Zum 13. Mal öffnet der „Creative Showroom“ der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) seine Tore, und zwar am Dienstag, 15. Mai 2018, von 19 bis gegen 21 Uhr im Lichtwerk in Bielefeld. In kurzweiligen 8-Minuten-Vorträgen präsentieren acht Kreative der Region sich und ihre Projekte. Die Veranstaltung soll auf unterhaltsame Art und Weise den Dialog und den Ausbau des Netzwerkes zwischen den Kreativen der Region fördern und mit anderen Wirtschaftszweigen zusammenbringen. Mitwirkende der Veranstaltung sind Matheus Fernandes & Samuel da Rocha (Fotodesign), Dr. Petra Rennecke (Innenarchitektur), Kai Uetrecht (Designwirtschaft), Nicole Köhring (Designwirtschaft), Matthias Schwach (Produktdesign), Melanie und Johannes Gieselmann (Werbewirtschaft), Andreas Güntzel (Modewirtschaft) sowie Madeline Sprock & Christian Höke (Filmwirtschaft).

Die Moderation hat Volker Backes inne. Anmeldungen zur Veranstaltung sind im Internet unter www.ostwestfalen.ihk.de oder per Mail (s.klaesener@ostwestfalen.ihk.de) möglich.

Foto: Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld