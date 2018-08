118. Deutscher Wandertag mit Starbesetzung

Marianne Rosenberg und Michael Patrick Kelly spielen in Lippe-Detmold

Detmold. Die Planungen für den 118. Deutschen Wandertag in Lippe-Detmold sind im vollen Gange und nähern sich dem Endspurt. Dass auch zwei hochkarätige Musikgrößen aufspielen werden, hat jetzt die Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM) bestätigt.

In der besonderen Atmosphäre des Schlossplatzes im Herzen von Detmold werden am Samstag, 18. August, Marianne Rosenberg und „Die Schlager Giganten“ auftreten. Einlass ist ab 18:30 Uhr, die Tickets sind im Vorverkauf für 12 Euro und für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Das große Abschlusskonzert des Wandertags gibt Michael Patrick Kelly. Der Künstler macht am Sonntag, 19. August, mit seiner iD-Tour Station im Palaisgarten in Detmold. Einlass ist ab 17 Uhr, das Konzert startet um 19 Uhr. Die Tickets sind im Vorverkauf für 22 Euro und an der Abendkasse für 25 Euro erhältlich.