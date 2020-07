115 aktive Coronafälle im Kreis Gütersloh

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh waren zum Stand 23. Juli, 0 Uhr, 2.599 (22. Juli: 2.593) laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Dies sind kumulierte Zahlen seit Anbeginn der Pandemie. Davon gelten 2.464 (22. Juli: 2.464) Personen als genesen und 115 (22. Juli: 109) als noch infiziert. Die COVID-19-Fälle der letzten 7 Tage/100.000 Einwohner betragen für den Kreis Gü-tersloh laut RKI am 23. Juli 10,2 (22. Juli: 10,7). Von den 115 noch infizierten Personen befinden sich 110 in häuslicher Quarantäne. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 5 Patienten (22. Juli: 5) stationär behandelt. Davon wird eine Person (22. Juli: 1) intensivpflegerisch versorgt und muss beatmet werden. Im Kreis Gütersloh sind seit Beginn der Pandemie 20 Menschen verstorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

In den vergangenen 7 Tagen (16. bis 23. Juli) wurden 24 Fälle in der übrigen Bevölkerung bekannt. Am Vortag wurden 4 Fälle berichtet, die aktuell als Fälle in der übrigen Bevölkerung gewertet werden.