11.03. – 27.05.2018 Otmar Alt: Die Idee des Zaubers

Rheda-Wiedenbrück. In dieser Ausstellung werden Werke präsentiert, die eine kunsthistorischen Geschichte präsentieren. Otmar Alt nahm Themen berühmter Werke der vergangenen Kunst auf und interpretierte die Themen in seiner unnachahmlichen Art neu. Dadurch entsteht eine virtouse Bild- und Gedankenreise für den Betrachter. Je nach Lust und Kenntnis können die „Zitate“ dechiffriert werden und nachverfolgt werden. Aber auch zu einem aufmerksamem und unterhaltsamem Schauen lädt die Ausstellung ein. Alt, bekannt für seinen erzählerischen Stil, hat in seiner „Farbteile-Technik“ so die ganze Kunstgeschichte bereist. Wie ein Zauberer macht er Dinge sichtbar oder lässt sie verschwinden, legt Fährten und öffnet ganze Bildräume. Ein Betrachtervergnügen der besonderen Art. Frech und lustig, farbintensiv und mit ganz viel guter Laune ist der Künstler scheinbar mühelos unterwegs. Der Inspiration und der eigenen künstlerischen Handschrift lässt er freien Lauf, auch wenn er sich mit Respekt und Ehrfurcht an die Klassiker der Kunst wagt. So bekommen die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung einen kurzweiligen Überblick über die Klassische Moderne a la Otmar Alt.

Diese Arbeitsweise, Kunstwerke der Vergangenheit und Ikonen der Kunstgeschichte als Zitatenschatz für eigene Werke zu nutzen, ist ein Vorgehen, das im Wiedenbrücker Schule Museum nicht unbekannt ist. Bereits in der Kunst des 19. Jahrhunderts war das Schauen auf die Vorbilder, Zitateverwendung und neue zeitgenössische, künstlerische Umsetzung bekannt. Daher steht die Ausstellung „Otmar Alt – Die Idee des Zauberers“ in dieser Tradition und zeigt eine moderne und lustvolle Variante dieses Spiels der künstlerischen Mittel und Ausdrucksformen.

Die Ausstellung stellt eine Entdeckungsreise in den Kunstkosmos von Otmar Alt und der klassischen Moderne dar, die für Jung und Alt verzaubern kann.

Wiedenbrücker Schule Museum

11. März 2018 – 27. Mai 2018

Öffnungszeiten: Mittwochs von 15-18 Uhr, Donnerstags, Samstags und Sonntags von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.

Gruppenführungen für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene nach Vereinbarung möglich.

Kosten pro Gruppenführung 40 € Führung zzgl. Eintritt p. Person

(Schulklassen und Kitas der Stadt Rheda-Wiedenbrück frei)