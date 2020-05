Förderverein sorgt für Urlaubsfeeling in der Gartenschau

Die beiden Strandkörbe an den Mersmannteichen lassen in Sachen Komfort keine Wünsche offen. Neben mehrfach verstellbaren Rückenlehnen mit Sonnenschutz verfügen sie über bequeme Fußbänke und ausklappbare Tische. Somit steht einer entspannten Auszeit im Grünen inklusive Seeblick nichts mehr im Weg. Der neue Spieleschrank am Trollenterrain sorgt für leuchtende Kinderaugen. Er enthält Fußbälle, mehrere Feder- und Strandballspiele, Frisbees, Diabolos, ein Wikinger-Schachspiel sowie ein Seil zum Tauziehen. Stundenlanger Spielspaß ist somit garantiert.

„Als Förderverein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die Attraktivität der Gartenschau in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung für alle Generationen zu erhalten und immer weiter zu verbessern. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass wir mit dem Spieleschrank und den Strandkörben jetzt zwei tolle neue Akzente für Kinder und Erwachsene setzen konnten“, so der Vorsitzende Fritz Möller. Die Gartenschau-Geschäftsführer Rehana Rühmann und Ferdinand Hüpping nutzten die Gelegenheit, um sich für das kontinuierliche Engagement zu bedanken: „Wir sind sehr froh darüber, einen so kreativen Förderverein an unserer Seite zu haben, der regelmäßig neue Ideen einbringt und gemeinsam mit uns umsetzt.“