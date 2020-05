Gütersloher Autdoor-Kultur-Kino bestätigt

Das Programm

Den Auftakt beim zehntägigen Autdoor-Kultur-Kino macht am 15. Mai der aktuelle Film ‚Die Känguru-Chroniken‘, bevor am 16. Mai Guy Ritchies Gaunerkomödie ‚The Gentlemen‘ folgt. Mit der Komödie ‚Paulette‘ geht es am 17. Mai in die Pariser Banlieues, während das Realfilm-Remake des Disney-Zeichentrickklassikers ‚König der Löwen‘ am 18. Mai große und kleine Zuschauer in die afrikanische Savanne entführt. Musikalisch wird es am 19. Mai: Ein Konzertmitschnitt der beliebten Gütersloher Band ‚The Sazerac Swingers‘ bringt den aktuellen, jungen New Orleans Jazz nach Gütersloh. Fans des Superhelden-Genres können sich auf den 20. Mai freuen. Dann läuft ‚The Dark Knight‘ im AuKuKi. Ein weiterer Familienfilm ist mit ‚Die Eiskönigin 2‘ am 21. Mai zu sehen. Zwei echte Filmklassiker folgen am 22. und 23. Mai mit ‚Casablanca‘ und ‚The Rocky Horror Picture Show‘, während ‚Mamma Mia‘ zum Abschluss die größten Hits von ABBA ins Gütersloher Autokino holt.

Filmton aus dem eigenen Autoradio

Während die Filme auf die Rückwand des Theaters projiziert werden, können die Zuschauer den Ton über die zugeordnete Frequenz im eigenen Autoradio empfangen. Der Filmstart ist jeweils, abhängig von den konkreten Lichtverhältnissen, für ca. 21.30 Uhr vorgesehen. Eine Stunde vor Vorführungsbeginn startet der Einlass. Dabei ist die Zufahrt auf das Gelände ausschließlich über die Barkeystraße möglich. Insgesamt stehen allabendlich Parkplätze für rund 70 Autos zur Verfügung. Zu beachten ist, dass Tickets ausschließlich online über die Webseite der Kultur Räume Gütersloh erworben werden können. Sie sind bei Einlass ausgedruckt (print@home) oder als Mobile-Ticket durch die Fensterscheibe des Autos vorzuzeigen. Die Tickets zum Preis von jeweils 25 Euro beinhalten einen PKW-Stellplatz sowie den Eintritt für 2 Personen. Weitere Zuschauer im selben Wagen können für 5 Euro pro Person dazu gebucht werden. Besucher unter 16 Jahren sind frei, dank der Unterstützung des RoundTable 73.

Maximal fünf Personen pro Auto

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage gelten für das Gütersloher Autokino besondere Regelungen. So sind pro Fahrzeug maximal fünf Personen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten zulässig. Das Auto darf nur in Notfällen, etwa für dringende Toilettengänge, verlassen werden. Hierzu wird eine Servicenummer eingerichtet über die die Zuschauer während des Films Kontakt zum Veranstalter aufnehmen können. Außerdem gelten bei Verlassen des Fahrzeugs Maskenpflicht und der Mindestabstand von zwei Metern. Des Weiteren werden im AuKuKi keine Snacks und Getränke angeboten. Die Kinobesucher dürfen sich daher ihre eigene Verpflegung mitbringen.

Die Idee zum Autdoor-Kultur-Kino existiert bereits seit längerem bei den Kultur Räumen Gütersloh. Durch die Corona-Krise rückten die Pläne beim städtischen Kulturdezernenten Andreas Kimpel stärker in den Fokus. Zeitgleich trat Udo Dommermuth, der das gesamte unternehmerische Risiko des Autokinos trägt, mit einem ersten Konzept an die Stadt Gütersloh heran. Bis zur endgültigen Ankündigung des Events waren jedoch weitreichende Vorarbeiten, insbesondere im Bereich Filmauswahl und Ticketverkauf, notwendig. Nötige Genehmigungen von Seiten der Stadtverwaltung liegen seit dem 07. Mai vor.

Begeistert von dem Konzept zeigen sich die Sponsoren des AuKuKi, namentlich die Unternehmen Husemann, Mobilpunkt Gütersloh, Mense GmbH und McDonalds, sowie der RoundTable 73. Eine mögliche Fortsetzung des Autdoor-Kultur-Kinos im nächsten Jahr schließen die Kultur Räume Gütersloh und Dommermuth zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus.