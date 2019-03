100 Jahre Waldorfschule

Detmold. 1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet. 2019 wird „die Waldorfschule“ 100 Jahre jung! Heute gibt es über 1.100 Waldorf- (oder Waldorf-inspirierte) Schulen und knapp 2.000 Waldorfkindergärten in rund 80 Ländern. Und es werden immer mehr. Das Jubiläum nimmt auch die Waldorfschule Lippe-Detmold zum Anlass, diese Schulform zeitgemäß weiterzuentwickeln und ihre globale Dimension stärker ins Bewusstsein zu rücken. Mit vielen Projekten. Unter anderem mit einer abwechslungsreichen, öffentlichen Veranstaltungsreihe.

An fünf Themenabenden werden an der Waldorfschule Lippe-Detmold zukunftsrelevante Fragestellungen präsentiert. Die Veranstaltungen finden immer am ersten Freitag des Monats um 19 Uhr im großen Saal der Freien Waldorfschule Detmold, Blomberger Straße 67 statt. Den Auftakt macht am Freitag, den 1. März um 19 Uhr Peter Wendt. Der Leiter des Altenwerks Schloss Hamborn referiert über das Thema: Demenz – Erklärungen aus der anthroposophischen Menschenkunde. Der gelernte Krankenpfleger Peter Wendt ist heute Pflegedienstleiter und Heimleiter. Er ist seit 2001 für den Aufbau von Wohngruppen für Menschen mit Demenz verantwortlich. Er ist Demenz-Balance-Trainer, Leiter für Kurse in Angehörigenarbeit, macht Demenzberatung und Lebenszyklusbetrachtung nach Erik Erikson.

Der Eintritt ist kostenlos. Es wird um eine Spende für die Schulgemeinschaft gebeten. Einlass ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Um Voranmeldung über info@waldorfschule-detmold.de oder 05231 9580-0 wird gebeten.

Vorschau auf weitere Termine 2019:

5. April – Wie wollen wir uns in Zukunft ernähren? Uwe Greff, Gründungsvorstand der BioBodenGenossenschaft eG

3. Mai – Vom Leben lernen“ – Selbsterziehung und Selbsterkenntnis – Leonardo Langheim, Markenentwicklung Waschbär Umweltversand

14. Juni – Meditation als praktische Anwendung der Anthroposophie! Anna-Katharina Dehmelt, Dozentin für anthroposophische Meditation

5. Juli – Anthroposophische Medizin ist Integrative Medizin – Dr. Gabriela Stammer, Vorstand Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e.V. (GAÄD)