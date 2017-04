10 Jahre Umweltfotofestival »horizonte zingst«

Ort: Jordanstraße

Vernissage und Preisverleihung: 20.05.2017, 12.30 Uhr Ausstellungsdauer: 20.05. bis 31.12.2017

Young Professionals aus Österreich

Finding Zingst in Austria – »Zingst ist Österreich«

Die ehrwürdige Höhere Graphische Bundes Lehr- und Versuchsanstalt in Wien ist mit Studierenden mittlerweile zu Stammgästen beim Umweltotofestval »horizonte zingst« geworden.

Die Zusammenarbeit hat sich für beide Seiten sehr positv entwickelt. Die jungen Fotografen aus Österreich begleiten die fotografischen Aktvitäten, die Gegebenheiten der Natur und die Begegnung beim Festval als spannendes Thema für eine vielschichtge fotografische Dokumentaton und künstlerische Interpretatonen. Das Ergebnis wird wieder eine von »der Grafischen« gestalteten und gedruckten Broschüre und zum Festval ein Ausstellungsbeitrag sein.

Young Professionals aus der Region

Nah am Wasser – »NEXT TO ME«

Ausstellungsprojekt von Studierenden und Absolventen der da!:Designakademie Rostock und des CASPAR DAVID FRIEDRICH INSTITUTES der Universität Greifswald

Die besondere Beziehung des Menschen zum Wasser und die Auseinandersetzung mit unserem unmittelbaren Umfeld stehen im Fokus des diesjährigen Ausstellungsprojektes der Greifswalder und Rostocker Studierenden im Galeriekeller des Hotels Stone. Die Situaton des Wohnens und Studierens in einer Stadt am Meer, ist der formale Ausgangspunkt für das Thema »Nah am Wasser«, dem sich die Fachklasse »Grafik-Illustraton- Malerei« der da!:Designakademie Rostock in einem Unterrichtsmodul im Frühjahr 2017 widmet. Der motvische Bogen soll jedoch wesentlich weiter gespannt werden und auch grafische und psychologische Elemente einbeziehen. Die Studierenden des CASPAR DAVID FRIEDRICH INSTITUTES Greifswald zeigen in der Ausstellung fotografische Arbeiten zum Thema NEXT TO ME, das ausdrücklich großzügig interpretert werden soll.

Ort: Hotel Stone

Ausstellungseröffnung: 24.05.2017, 11.00 Uhr

Ausstellungsdauer: 20.05. bis 05.06.2017

Multimediahalle – jeden Abend volles Haus

Die besten Wildlife-Fotografen berichten in Bild und Wort von großartgen Naturerlebnissen. Die abendlichen Vorträge in der Multmediahalle sind fester Bestandteil des Umweltotofestvals »horizonte zingst«. Die Referenten gehören zur internatonalen Elite der Wildlife-Fotografie. Jeder Beitrag vermittelt einen ganz speziellen, nicht selten abenteuerlichen Blick auf besondere Länder und Naturphänomene rund um die Welt. Begleitet werden die Vorträge durch die Fotoausstellung »Multvisionen – Expeditonen, Landschaft, Tiere, Heimat«, die die besten Bilder der auftretenden Fotografen vereint. Organisiert wird der Auftritt der internatonalen Protagonisten von Norbert Rosing.

