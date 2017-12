10.12.2017 – Weiberkram Mädelsflohmarkt „Weihnachtsbummel“

Sonntag 10. Dezember 2017 | 11 – 17 Uhr

Alter Güterbahnhof, Bünderstr.2, Herford

Herford. Wir haben noch ein besonderes Highlight für euch: der Weiberkram kommt für den letzte Termin 2017 in den Alten Güterbahnhof! Ihr braucht Abwechslung zum anstrengenden Weihnachtsshopping und von den vielen Weihnachtsmärkten? Dann macht euch einen entspannten Mädelstag zum Advent mit euren Liebsten uns kauft euch bei uns glücklich! Zu unserem Weihnachtsspecial sind ausnahmsweise auch Kindersachen erlaubt und wir freuen uns ganz besonders über Selbstgemachtes! So kommt ihr an ganz Besodere Geschenke mit Geschichte und Charme. Beim Weiberkram erwarten euch sonst wie immer wunderschöne Vintage-Schnäppchen und aufregende Second-Hand Teile. Erweitert eure Wintergarderobe mit neuen Schätzen im Kleiderschrank. So werdet ihr locker „best dressed“ auf der nächsten Weihnachtsfeier. Neben vielen, bunten Ständen warten natürlich auch Musik vom Plattenteller, Drinks und Leckerbissen auf euch.

Eintritt 3,00€ / Kinder bis 12 Jahre frei