10.12.2017 – VERNISSAGE „SPACHTELBILDER“ VON JÖRG SENDER

Minden. Den Mindenern ist Jörg Sender als mehrfacher deutscher Meister in verschiedenen Sportarten bekannt. In unserer Ausstellung zeigen wir nun abstrakte Acrylbilder von ihm, die er als Autodidakt im Rakel-Stil mit einem weichen Spachtel gestaltet hat. Bei den Kunstauktionen des Round Table wurden bereits mehrere versteigert. Seine großen Arbeiten in kräftiger Farbenfülle regen die Phantasie des Betrachters an und sind inspiriert von der Maltechnik der deutschen Maler Karl Otto Götz und Gerhard Richter. Dies ist Jörg Senders erste Einzelausstellung.

Einführung: Peter Küstermann. An der Gitarre: Jannik Sender. Anna Kirzhner liest eigene Texte zu den Bildern.

Die Ausstellung dauert vom 10.12.17 bis zum 26.01.2018.