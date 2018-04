Den Schatz der Sprachen pflegen

Paderborn. Donnerstag, 9 Uhr morgens in der KiTa Mistelweg. „Zeit für Rucksack KiTa“, sagt Erzieherin Antje Müller zu Sarah. Sie zeigt der Vierjährigen die selbstgebastelte Kette mit dem Rucksack KiTa Logo, einem Jungen mit Rucksack auf dem Rücken und Buch in der Hand. Auf diese Weise trommelt Müller sieben weitere Kinder zusammen, bis die Gruppe komplett ist.

Rucksack KiTa ist ein Sprachbildungsprojekt, das die Mehrsprachigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund fördert und ihre Eltern in Bildungs- und Erziehungsfragen unterstützt. Es basiert auf dem Ansatz, dass die Muttersprache oder Familiensprache eines Kindes genauso wichtig ist wie die deutsche Sprache. „Die Muttersprache gehört zur Identität eines Kindes und ist ein wichtiger Schatz, der gepflegt werden muss“, sagt Olga Kroll. Sie arbeitet im Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Paderborn und koordiniert das Projekt Rucksack KiTa. Und so funktioniert es: Die Eltern fördern ihr Kind zu Hause in ihrer Familiensprache, Erzieherinnen und Erzieher in der Kita in der deutsche Sprache. Das Besondere: Eltern und Erzieher benutzen die gleichen Arbeitsmaterialien – nur in unterschiedlichen Sprachen. „Beide Sprachen wachsen und Begriffe können besser gespeichert werden“, erklärt Kroll.

Ein Rucksackjahr besteht aus zwölf Bausteinen. Dabei gibt es für Eltern und Erzieher Geschichten, Reime, Mal- und Bastelvorlagen zu verschiedenen Themen wie Körper, Wetter oder Kleidung. Aktuell gibt es die Materialien in 15 verschiedenen Sprachen. Heute stehen in der Kita Mistelweg die Themen Bewegung und Körper auf dem Programm. Die Kinder setzen sich in einem Kreis zusammen und Erzieherin Müller stimmt das Lied „Kopf, Schulter, Knie und Zeh“ an. Bei jedem Begriff tippen die Kinder den jeweiligen Körperteil an. Beim Refrain springen sie einmal nach links, einmal nach rechts, drehen sich. Sarah zeigt auf ihren Kopf und sagt „rayiys“. Das ist das arabische Wort für Kopf, was sie zu Hause von ihrer Mutter gelernt hat.

Unterstützung bekommt Sarahs Mutter von Rana Kabalan. Sie ist sogenannte Elternbegleiterin und damit ein zentraler Baustein im Projekt Rucksack KiTa. Kabalan hält den Kontakt zum Kommunalen Integrationszentrum, wurde von dort speziell geschult und erhält dort Arbeitsmaterialien für die Kinder. Außerdem spricht Kabalan die Muttersprache von Sarah und ihrer Mutter: Arabisch. Dadurch kann sie zwischen Eltern und Kita vermitteln.

Jeden Dienstag trifft sich Kabalan mit den Eltern der Rucksack KiTa Kinder. Diesmal geht es darum, wie das Thema Bewegung vermittelt werden kann. Kabalan verteilt Bastelvorlagen für einen Würfel. Auf jede Seite des Würfels schreiben die Eltern eine Bewegungsart auf Arabisch: Hüpfen, auf einem Bein stehen, hinlegen. Zu Hause würfeln die Kinder und machen die Bewegungen nach. Sprache wird dadurch spielerisch gelernt. Wie gut das funktioniert weiß Mutter Manal Mustafa. „Meine Kinder sind immer ganz neugierig, welche Aufgaben ich ihnen von den Treffen mitbringe.“

Beim Projekt Rucksack KiTa geht es aber um mehr als um Sprache. „Es geht um Erziehung und Beziehung“, sagt Kroll. Durch die kleinen Aufgaben oder Vorlesen verbringen Eltern und Kinder Zeit miteinander. Diese gemeinsame Zeit ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Rucksack KiTa sieht die Eltern als Experten für die Erziehung ihres Kindes an. Eltern erfahren, wie sie ihr Kind in der allgemeinen Entwicklung optimal fördern können. „Es geht nicht darum, den Eltern eine bestimmte Art von Erziehung aufzuzwingen. Es geht um Austausch“, betont Kroll. Für die Eltern der KiTa Mistelweg hat Rucksack KiTa aber auch eine wichtige Orientierungsfunktion. „Wir bekommen Hilfe im Alltag und haben mit Rana eine Ansprechpartnerin“, sagt Manal. Elternbegleiterin Kabalan hilft beim Verstehen von Behördenbriefen, erklärt Besonderheiten der deutschen Kultur oder vermittelt bei der Frage nach der richtigen Grundschule.

Drei Fragen an Elternbegleiterin Rana Kabalan, 37 Jahre:

Warum sind Sie Elternbegleiterin geworden?

Ich komme ursprünglich aus dem Libanon, lebe aber seit meinem neunten Lebensjahr in Deutschland. Ich kenne also die deutsche und die arabische Kultur und kann zwischen beiden vermitteln. Ich finde, dass die Muttersprache für ein Kind sehr wichtig ist.

Wie haben sich Eltern und Kinder durch Rucksack KiTa verändert?

Deutlich spürt man die Veränderung, wenn die Mütter ihre Kinder aus der KiTa abholen. Vor Rucksack KiTa haben die Mütter ihren Kinder immer die Jacken und Schuhe aus- und angezogen. Das war manchmal für beide Seiten stressig. Heute machen die Kinder das selbst und die Atmosphäre ist viel entspannter. Die Mütter haben gelernt, dass es wichtig ist, den Kindern kleine Aufgaben zu geben und sie damit zur Selbstständigkeit zu erziehen. Andersherum sind die Kinder stolz darauf, dass sie sich alleine die Schuhe zubinden oder alleine ihre Jacke anziehen können. An diesem Beispiel sieht man, dass es bei dem Projekt um mehr als um Sprache geht.

Welche besonderen Erlebnisse hatten Sie im Projekt Rucksack KiTa?

Im Projekt geht es auch um den Austausch von verschiedenen Kulturen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit den christlichen und muslimischen Feiertagen. Zu Ramadan habe ich einfach zwei Feiertage kombiniert und einen Ramadan-Kalender erfunden. Er hat wie der deutsche Adventskalender Türchen, aber 30, für die 30 Fastentage. Am Ende jedes Fastentages bekommen die Kinder kleine Geschenke.

Fotos: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn, Anna-Sophie Schindler