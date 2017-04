1. internationale Fotowettbewerb dieser Art

Detmold. Der Startschuss ist gefallen: Wanderer, Hobbyfotografen und Profis sind ab sofort aufgerufen, ihre schönsten Motive, Wander- und Radwandererlebnisse entlang des E1 sowie des R1 mit der Kamera festzuhalten. Wichtig: Alle Motive müssen im unmittelbaren Umfeld der beiden Wege entstehen.

Die Einreichungsfrist für den Fotowettbewerb beginnt am 1. Dezember 2017 und endet am 31. März 2018. Um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, dabei zu sein, gibt es einen Amateur-Award für Hobbyfotografen und – getrennt davon – einen Award für Profifotografen. Beide Wettbewerbe sind unterteilt in die vier Kategorien Kultur und Landschaft, Mensch und Natur, Himmel und Erde sowie Tier und Natur. Profifotografen müssen immer eine Serie mit mindestens drei und maximal vier Motiven einreichen, beim Amateur-Award reicht ein einziges Motiv. Mehr Informationen zum internationalen E1|R1 Photo Award, den Kategorien und Teilnahmebedingungen unter www.e1r1-photoaward.eu.

Die Initiatoren betonen, dass es der erste internationale Fotowettbewerb dieser Art ist. Immerhin sind Wanderer und Radwanderer aus 18 europäischen Ländern aufgefordert, sich zu beteiligen. Ins Leben gerufen hat den E1|R1 Photo Award das Kompetenzzentrum Wandern WALK in Detmold, unterstützt vom Deutschen Wanderverband (DWV) und der Europäischen Wandervereinigung (EWV). „Mit diesem internationalen Fotowettbewerb richten wir den Fokus aus unserer Wanderregion, dem Land des Hermann, auf das Wandern und Radwandern in ganz Europa und rücken die beiden ersten Europäischen Fernwege stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Gleichzeitig erfährt Europa, dass es das Kompetenzzentrum Wandern WALK und die Tourismusregion Lippe gibt“, freut sich Landrat Dr. Axel Lehmann als Schirmherr des E1|R1 Photo Award.