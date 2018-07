1.550 Euro für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe

Gütersloh. Beste Bedingungen und ringsum gute Laune bescherten dem Laufevent „Gütersloh läuft“ Rekord-Teilnehmerzahlen. Die Schlaganfall-Hilfe freute sich über 1.550 gelaufene Kilometer von Bertelsmann Mitarbeitern – für die Bertelsmann jeweils einen Euro spendet.

Die nun schon zwölfte Auflage des Laufevents „Gütersloh läuft“ im Gütersloher Stadtpark am vergangenen Sonntag – wieder unter dem Motto „Laufen, lächeln und Genießen“ – konnte mit besten Bedingungen, ringsum guter Laune und Rekord-Teilnehmerzahlen aufwarten: Mit exakt 300 Startern waren die Bertelsmann Läufer dabei so zahlreich vertreten wie noch nie. „Das ist ein Rekord, erstmals haben wir diese Marke erreicht“, freute sich Reinhard Dobschall, Leiter der Abteilung Sport und Gesundheit bei Bertelsmann und mitverantwortlich für den Bertelsmann-Auftritt bei „Gütersloh läuft“. „Im vergangenen Jahr waren es insgesamt noch 244 Läufer und Walker gewesen.“

Über die große Zahl der Teilnehmer konnte sich auch die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe freuen. Denn für jeden gelaufenen Kilometer in den drei Wettbewerben Nordic Walking über 4,6 Kilometer, „BeFit“-Firmenlauf über 4,6 Kilometer und Sparkassen-Sommerabendlauf über 9,2 Kilometer will Bertelsmann der Schlaganfallhilfe, dem neuen Partner von „Gütersloh läuft“, einen Euro spenden. Entsprechend erhielten alle Bertelsmann-Läufer und -Walker zusammen mit ihrer persönlichen Startnummer ein Laufshirt, dieses Mal in der Farbe Weiß, das mit dem Motto „Laufen gegen den Schlaganfall“ gebrandet war. Am Ende kamen auf diese Weise 1.550 Laufkilometer zusammen, so dass das Team der Schlaganfall-Hilfe, das mit einem eigenen Zelt und einer Fotoaktion vertreten war, eine Spende in eben dieser Höhe erwarten darf.

Über die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Nahezu 270.000 Menschen in Deutschland erleiden jährlich einen Schlaganfall. Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe wurde 1993 von Liz Mohn gegründet. Unabhängig und gemeinwohlorientiert widmet sie sich ihrem Satzungsauftrag, Schlaganfälle zu verhindern und zur Verbesserung der Versorgung von Schlaganfall-Patienten beizutragen. Sie entwickelt innovative Versorgungskonzepte und leistet mit der Zertifizierung von Schlaganfall-Spezialstationen (Stroke Units) einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsverbesserung in der Versorgung. Rund 200 ehrenamtlich tätige Ärzte unterstützen die Aufklärungs- und Informationsarbeit der Stiftung, unter deren Dach bundesweit auch über 450 Schlaganfall-Selbsthilfegruppen entstanden sind.