1. – 3.12. Schloss Corvey für großen Adventszauber liebevoll geschmückt

Vom 1. bis 3. Dezember 2017 mit Ausstellern von nah und fern

„Wir haben so tolle Aussteller, das wird richtig gut.“ Viktor V. Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey ist begeistert. „Ich freue mich sehr, dass wir nach zwei Jahren ohne Weihnachtsmarkt einen neuen, wirklich großen Adventszauber haben.“ Der findet vom 1. bis 3. Dezember im Schloss Corvey statt. Festlich illuminiert und mit Tannenbäumen liebevoll geschmückt, rahmt die ehemalige Benediktinerabtei und jetzige Weltkulturerbestätte Corvey das Ereignis stimmungsvoll ein.

Einer der ausgewählten Aussteller ist Tischlermeister Stefan Schneider. Er liebt heimische Hölzer und fertigt daraus alles, was man in der Küche oder am Essplatz braucht. Zum Beispiel Küchen- und Frühstücksbrettchen aus Kirsche, Esche und Sanddorn oder Messergriffe aus Wachholder. „Sanddorn ist ein ganz tolles, kräftig dunkles Holz und Wachholder duftet total gut“, erklärt Schneider. Auf seinen aus Hirnholz gefertigten Schneidebrettern kochen vor laufender Kamera Spitzenköche wie Sarah Wiener.

Sehr besondere Geschenkideen gibt es auch am Stand von Angelika Löffelbein. Mit Liebe zum Detail backt und baut sie Lebkuchenhäuschen. „Das sind wie früher ganz nostalgische Bauern- oder Fachwerkhäuschen“, so die Ausstellerin. „Meist halten sie sich aber gar nicht bis Weihnachten, weil sie schon vorher vernascht werden.“ Apropos naschen: Viele Stände locken mit Leckereien wie handgemachter Schokolade, Spezialitäten vom Wild, Champagner, feinen Süppchen, Sanddorn-Glühwein oder edlen Destillaten. Hat man sich daran gewärmt und gestärkt, geht der Bummel beschwingt weiter.

Ausgefallenes wie brennende Steine und Scherenschnitte buhlen um die Gunst der Besucher, außerdem Quilte und Feuersegel oder antiker Weihnachtsbaumschmuck und wächserne Unikate aus einer Kerzenschmiede. Und während die Großen den von der Musikschule Höxter dargebotenen weihnachtlichen Klängen lauschen und die Werke des Eisbildhauers bewundern, freuen sich die Kleinen über den Laternenumzug, die Märchenstunde oder die Weihnachtswerkstatt, in der ein Engel beim Kerzenbasteln hilft. Ab Sonntagabend, 18 Uhr, heißt es bei dem einen oder anderen „Oh Tannenbaum“, denn die Bäume, die den Adventszauber schmücken, werden am Ende an die Besucher verschenkt.

Adventszauber, Schloss Corvey, Höxter, 1. bis 3. Dezember 2017. Geöffnet Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr. Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei, bis 17 Jahre 1 Euro. Informationen: www.gartenfestivals.de oder Telefon 0561/2075730.

Bilder: ©Ewa Harmansa