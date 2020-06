1.228 infizierte Personen im Kreis Gütersloh

Die Zahlen in der Tabelle werden jeweils um Mitternacht automatisch aus der Datenbank generiert und sind auch Grundlage des Dashboards im Internetauftritt des Kreises Gütersloh. In der Datenbank sind noch nicht alle Befunde aus der jüngsten Reihentestung bei Tönnies, die am vergangenen Samstag abgeschlossen wurde, enthalten. Auch die Befunde der Test in den Wohnungen der Tönnies-Beschäftigten, die vergangenen Samstag gestartet sind, kommen jetzt nach und nach in die Datenbank. Wenn ein positiver Befund aus dem Labor gemeldet wird, nimmt das Infektionsteam des Kreises Gütersloh Kontakt – in der Regel telefonisch – zu der Person auf, informiert über das Ergebnis, fragt nach der gesundheitlichen Verfassung und vielem mehr. Erst danach kann die Aufnahme in die Datenbank erfolgen, in der diese ganzen Parameter erfasst werden. Zahlen zu diesen Testungen werden erst wieder veröffentlicht, wenn diese als verlässlich engeschätzt werden können und. Hintergrund: Gestern wurde die Zahlen von den jüngsten Reihentestungen bei Tönnies korrigiert, diese Korrektur war nicht korrekt. Wichtig zur Eindämmung des Coronaausbruchs, dass die Infizierten und deren Kontaktpersonen in Quarantäne gehen und das ist gewährleistet. Der Kreis Gütersloh hatte bereits gestern mitgeteilt, dass die reinen Zahlen mit Vorsicht zu genießen seien. Nicht zuletzt, weil in den Wohnungen es zu Doppelabstrichen kommen werde, also Personen getestet werden, die bereits auf dem Werksgelände getestet worden sind.

Mit mobilen Teams will der Kreis Gütersloh sämtliche Personen testen, die zum Haushalt der Beschäftigten zählen. Vorsorglich ist die komplette Tönnies-Belegschaft in Quarantäne geschickt worden, ob positiv getestet oder nicht. Die Testungen werden auch darüber hinaus in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut ausgeweitet, unter anderem Senioreneinrichtungen sollen flächendeckend getestet werden.

Die bestätigten Fälle aktuell und Vortag geben die kumulierten Fallzahlen wieder.

Kommune: Bestätigte Fälle aktuell Bestätigte Fälle Vortag Todesfälle Borgholzhausen 27 27 0 Gütersloh 504 454 2 Halle (Westf.) 52 52 5 Harsewinkel 99 96 1 Herzebrock-Clarholz 98 81 0 Langenberg 64 53 0 Rheda-Wiedenbrück 713 575 0 Rietberg 131 110 1 Schloß Holte-Stukenbrock 38 38 1 Steinhagen 60 59 8 Verl 101 86 0 Versmold 44 44 0 Werther (Westf.) 21 21 3 Summe 1952 1696 21 Davon genesen 703 685

www.kreis-guetersloh.de/corona