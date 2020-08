09.09.2020 – GRANDPA & ME

VERNISSAGE MIT KUNSTPOSTAMT

Minden. Diese Briefmarke zeigt Sabah aus Damaskus mit Robert aus Porta Westfalica. So wie die beiden, gestalteten mit viel Spaß geflüchtete Jugendliche gemeinsam mit Senioren vom Treffpunkt Johanniskirchhof eigene Marken. Dazu hatten sie die Senioren kurzerhand adoptiert, Titel „Opa und ich“. Von ihren Entwürfen druckte die Citipost echte Briefmarken = offizielles frankaturgültiges Porto, gültig in aller Welt. Diese Marken gibt es bogenweise an ihrem selbstgebauten Postschalter, mit Ersttagsstempel für alle Philatelisten und Kunstfreunde. Holen Sie sich die neuen Original-Briefmarken aus Minden. Nur bei uns! Nur hier und heute!

Zum Start der Ausstellung “Grandpa & Me” begleitet uns Susanne Burgschweiger auf der Querflöte. Wegen Beschränkung der Besucherplätze nur mit Voranmeldung unter Tel 0178 7617637.

Mi., 09.09.20, 16.00 Uhr im Kulturzentrum BÜZ (am Johanniskirchhof, Seidenbeutel 1, 32423 Minden)