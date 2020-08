08.09.2020 – Schönen Gruß vom Blues!

Mit Dieter Kropp & Axel von Hagen

Dienstag, 08.09.2020, 20:00 Uhr, Einlass 19:30 Uhr

Hangar 21, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold

Detmold. Axel von Hagen ist sicherlich einer der heißesten Vertreter eines Piano-Stils, den so manch einer schon längst vergessen geglaubt hat. Geboren am 19.02.1966 in Hagen/Westfalen begann er im Alter von sieben Jahren eine klassische Klavierausbildung.

Fasziniert von der Intensität, die eine Schallplatten-Aufnahme mit dem Pianisten Otis Spann auf ihn ausübte, widmete Axel sich seit 1980 mehr und mehr dem Piano Blues. Es verhalfen ihm seine zahlreichen Konzerte in den verschiedensten Kombinationen zu seiner eigenen Authentizität. Von heiter und vergnügt bis traurig und verdrießlich intoniert er die ganze Palette an Gefühlen, die der Blues und das Leben zu bieten haben. Seine Herangehensweise an das Genre ist frisch, emotional und im positiven Sinne unbekümmert was seinen Ausdruck frei von Klischees werden lässt. Vorbilder und Einflüsse wie Otis Spann, Albert Ammons, Lloyd Glenn oder Oscar Peterson zeugen ebenso von der subtil eingeführten Jazzharmonik in einem ansonsten durch und durch vom Blues in seinen traditionellen Spielweisen durchtränktem Repertoire. Auf diesem Hintergrund präsentiert Axel von Hagen die Dynamik einer kompletten Band, gepaart mit ausgefeilten Solo-Exkursionen und ausdrucksstarkem Gesang – eine der Ikonen des lippischen Blues.

VVK/AK: 19€, ermäßigt: 15€

Ermäßigung für: Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Inhaber*innen eines Sozialpasses, Inhaber*innen der Ehrenamtskarte Detmold, Schwerbehinderte ab GdB 80%

Kartenvorverkauf:

Tourist-Infomation Detmold im Rathaus am Markt (Tel.: 05231 977-328)

Lippische Landes-Zeitung (Tel.: 05231 911-113)

alle Vorverkaufsstellen von ADticket (Hotline: 0180 6050400*)

Tickets online (www.adticket.de)

*0,20€/Anruf inkl. MwSt. Festnetzt und max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt alle Mobilfunknetze