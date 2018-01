08.02. – Vernissage: In der Ferne daheim

Do. 08.02.18

10.00 – 12.00 Uhr

Vernissage: IN DER FERNE DAHEIM

Geflüchtete werden Postkünstler

Minden. „Deutschland ist so anders. Wie fühle ich mich in dieser fremden Gesellschaft? Welche Möglichkeiten habe ich in Beruf, Familie und Freizeit? Welche Ziele?“ Im Postkunst-Projekt des BÜZ haben geflüchtete Jugendliche und Erwachsene ihre Erfahrungen, Ängste und Wünsche gemalt. Die Post hat davon echte Briefmarken gedruckt, und die tollen Ergebnisse haben die Teilnehmer an Postkünstler in aller Welt verschickt. Heute bieten Geflüchtete aus sechs Ländern die Marken im BÜZ-Kunstpostamt an. Mit Ersttagsstempel. Sie berichten ihre Erfahrungen mit der Mailart und zeigen auf der Riesenlandkarte „IN DER FERNE DAHEIM“ Beiträge aus dem internationalen Netzwerk der Postkünstler, das den Globus umspannt und soweit reicht wie die Post. Lassen Sie sich faszinieren von der Vielfalt der Ideen, Motive und künstlerischen Gestaltung aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen in unserer Ausstellung! Anschließend Austausch bei Musik und gemeinsamem Buffet aus den Herkunftsländern.Gefördert vom Fonds Soziokultur. Eintritt frei.