06.10.: Jubiläum: 25. Handwerker – und Bauernmarkt auf dem Kiebitzhof

Der Handwerker – und Bauernmarkt auf dem Kiebitzhof, der in diesem Jahr am 6. Oktober ab 11:00 Uhr zum 25. Mal stattfindet, ist eine echte Gütersloher Tradition geworden. Jedes Jahr feiert man hier Handwerk und faire und gesunde Bio – Landwirtschaft in angenehmer Atmosphäre, bei guter Musik, Unterhaltung und natürlich hervorragendem Essen.

Gütersloh. Am Sonntag, den 06. Oktober, lädt wertkreis Gütersloh ab 11:00 Uhr zum 25. Handwerker – und Bauernmarkt auf den Kiebitzhof, Rhedaer Straße 220 33334 Gütersloh, ein. Neben in diesem Jahr 60 Ausstellern, die altes und innovatives Handwerk ebenso präsentieren, wie Produkte aus der Region, erwarten die Besucherinnen und Besucher auf dem Jubiläumsbauernmarkt wieder jede Menge Unterhaltungsangebote, Live- Musik, Informationsmöglichkeiten und natürlich eine große Auswahl kulinarischer Angebote.

Zum Auftakt des Tages gibt es wie in jedem Jahr um 10:00 Uhr zunächst einen ökumenischen Gottesdienst in der Reithalle am Kiebitzhof. Im Anschluss heißt es wieder: erleben, entspannen und g enießen für die ganze Familie. Vor 25 Jahren waren der Markt und das zugehörige Unternehmen, der Kiebitzhof von wertkreis Gütersloh, noch in den Kinderschuhen. Damals ging Kiebitzhof Miterfinder Albert Menkemit 8 Menschen mit Behinderung auf den leeren Acker und legte los. Zwei Jahrzehnte später steht auf demselben Gelände einer der größten Inklusionsbetriebe des Bundeslandes, der mit seiner Bioland zertifizierten Kiebitzhof Marke in der ganzen Republik von Bayern bis Borkum in keinem guten Biomarkt fehlt.

In dieser Zeit haben sich Bioprodukte längst von jedem Ökoklischee befreit und sind ein modernes Produkt, auf das vor allem junge Menschen setzen. Auch der Handwerker – und Bauernmarkt hat sich in den Jahren dieser Dynamik angepasst: „Wir setzen bei den Anbietern hier auf Regionalität und hohe Natürlichkeit. Dazu zeigen wir nicht mehr nur altes, sondern auch vermehrt innovatives Handwerk und geben gern Interessensorganisationen eine Plattform, die sich für die Umwelt einsetzen,“ so Kiebitzhof Leiter Dr. Sebastian Menke. Den erfreulich großen und langanhaltenden Zuspruch von Ausstellern und Publikum – im Schnitt besuchten zwischen 3000 und 7000 Menschen den Handwerker – und Bauernmarkt in den vergangenen Jahren – erklärt Menke so: „Wir versuchen natürlich jedes Jahr sicherzustellen, dass für jeden was dabei ist.

Dafür laden wir interessante Aussteller auch ab und zu direkt ein. Wir verbiegen uns dabei aber nicht, sondern setzen darauf, mit den Dingen zu punkten, die es hier gibt, die wir sind: ökologisch, lecker und eben auch inklusiv.“ Dazu gehören diesem Jahr eine besondere Vorführung der Reithalle für therapeutisches Reiten oder eine Ausstellung im KunstWerk Atelier. Auch „Grenzenlos“, der inklusive Klettergarten Gütersloh, steht an diesem Tag allen Kletterbegeisterten mit vielen Aktionen offen. Kleine Gäste erwartet ebenfalls ein buntes Programm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Ballonzauberei. Für das leibliche Wohl ist auf dem Bioland – Hof der wertkreis Gütersloh gGmbH selbstverständlich Bestens gesorgt: Angeboten werden Leckeres aus der Kiebitzhof – Fertigung, aber auch Pizza, gebacken im Ofen des alten Backhäuschens , Gegrilltes, Reibeplätzchen und natürlich Kuchen.

25. Handwerker – und Bauernmarkt auf dem Kiebitzhof. Datum: Sonntag, 06.10.2019 Ort: Rhedaer Straße 220, 33334 Gütersloh Ablauf: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr Gottesdienst in der Reithalle am Kiebitzhof 11:00 Uhr – 17:00 Uhr Markt