06.09.2020 – Uraufführung – DEINEN PLATZ IN DER WELT (Dominik Busch)

Bielefeld. Ein herabfallender Felsbrocken, der ein Familiengefüge von Grund auf erschüttert; ein Verfolgter, der vor einen Bus rennt; eine offene Tür, vor der ein Vater zu spät auf seinen Sohn wartet; ein Mann, zu dem täglich eine Fremde kommt, die seine Frau ist; eine Taxifahrerin, die ihre Kund*innen überredet, sich selbst ans Steuer zu setzen; eine beinahe verheiratete Tochter, die durch ein Geständnis ihres Vaters zum Waisenkind wird; eine Tür, die eine Frau verschluckt; eine Dienstreise nach Afrika, die sich für immer in den Körper eines Mannes einschreibt; zwei Filmemacherinnen, deren einst geteilter Idealismus durch Marketingstrategien getrennt wird; ein brennender Obdachloser, der die Liebe sucht. Diese und weitere Momentaufnahmen des Stückes zeigen Menschen im Schwebezustand. Sie sind vom Leben aus der Bahn geworfen, ihr Platz in der Welt ist unsicher geworden. Jede der Episoden ist in einem scheinbar geschlossenen Lebenskosmos verankert. Und doch spiegeln sie sich ineinander oder hängen sogar unmittelbar zusammen. Der Schweizer Autor, Hörspielmacher und Bassist Dominik Busch hat mit poetisch-musikalischer Sprachkraft ein Mosaik verschiedener Lebenswelten geschaffen, die allesamt instabil sind. Wie nahe sie uns kommen und wie viel Veränderungspotential in ihnen steckt, liegt nicht zuletzt im Blick des Betrachters.

PREMIERE So. 06.09. um 19:30 Uhr / Ort Theater am Alten Markt

Inszenierung Dariusch Yazdkhasti Bühne Anna Bergemann Kostüme Clemens Leander Einstudierung Sprechchor Hagen Enke Dramaturgie Katrin Enders Mit Oliver Baierl / Brit Dehler / Cornelius Gebert / Leona Grundig / Simon Heinle / Christina Huckle / Janis Kuhnt / Nicole Lippold / Doreen Nixdorf / Carmen Priego / Thomas Wehling / Thomas Wolff