06.09.2020 – Fahrstrom ein und los geht es

Elok 22 der Extertalbahn ist am 6. September mit dem Teddybär-Express unterwegs

Nordlippe. Adrian, Christian, Frank, Jan-Philipp, Karsten, Louis, Michael, Raphael und Stefan – allesamt Vereinsmitglieder der Landeseisenbahn Lippe (LEL) – „spielen“ gerne mit der elektrischen Eisenbahn; aber mit der ganz Großen! Gebaut im Jahre 1927 steht sie unter Denkmalschutz, ist 44 Tonnen schwer, hat 600 Ps und ist bordeauxrot lackiert: Die Elok 22 der Extertalbahn, liebevoll auch als „alte Dame“ genannt. Sie wird durch die LEL gefahren und gepflegt.

„Spielen ist das falsche Wort. Wir machen hier Eisenbahnbetrieb! Wenn auch unter musealen Bedingungen“, erklärt LEL-Lokführer Michael Ortenstein nicht ohne Stolz. In den zurückliegenden zwölf Monaten wurden durch den Verein in vielen ehrenamtlichen Stunden die Fahrleitung und elektrische Anlage zwischen Bösingfeld und Alverdissen instandgesetzt. Nun soll wieder Zugverkehr stattfinden. Los geht es am Sonntag, den 06. September mit dem Teddybär-Express. Alle Kinder bis 8 Jahre die ihr Kuscheltier mitbringen und von einer erwachsenen Person begleitet werden, fahren an diesem Tag kostenlos im Museumszug mit. Bereits vor der Abfahrt gibt es auf dem Bahnsteig kindgerechte Erklärungen zur Funktionsweise der Lok. „Das funktioniert ja schon etwas anders als die Modellbahn“, schmunzelt Ortenstein.

Unterwegs beim Lokwechsel in Alverdissen – von Elok auf Diesellok – oder Umsetzen auf der Endstation gibt es dann noch mehr Eisenbahn zu Anfassen, staunen und gucken. Hungrig muss auch niemand bleiben. Bei der Abfahrt um 10 Uhr ab Bösingfeld wird bei rechtzeitiger Voranmeldung ein Frühstück angeboten. Am Nachmittag gibt es auf Voranmeldung ein „Kaffeegedeck“. In Alverdissen kann die Bahnfahrt mit einem Besuch im Freibad oder im Heimatmuseum verbunden werden. Aufgrund von aktuellen Streckenarbeiten steht der genaue Fahrplan und Fahrstrecke (Endbahnhof Barntrup oder Dörentrup) zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Fahrpreise und weitere Informationen – auch hinsichtlich der Maßnahmen zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung – gibt es im Internet unter www.landeseisenbahn-lippe.de.