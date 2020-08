05.09.2020 – Franui und Nikolaus Habjan beim VIA NOVA – KUNSTFEST CORVEY

Höxter. Die zehn Mitglieder des österreichischen Musikensembles „Franui“ beherrschen virtuos Holz- und Blechblas-, Saiten- und Streichinstrumente, ihr Repertoire umfasst Eigenkompositionen, Bearbeitungen von Tänzen und Trauermärschen sowie Lieder von Schubert, Schumann, Mahler und Brahms. Nikolaus Habjan ist ein international renommierter Puppenvirtuose, Regisseur und Kunstpfeiffer.

Wir freuen uns, dass wir Ensemble und Solist für das Eröffnungswochenende des Via Nova – Kunstfest Corvey „Wild-Wald-Welt“ gewinnen konnten!

5. September 2020 (Sa), 20 Uhr

Musicbanda Franui und Nikolaus Habjan

„Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus“

Konzert und Puppenspiel

Musik nach Schubert, Schumann, Brahms, Mahler

Texte von Robert Walser und Jürg Amann

Musicbanda Franui war bei vielen renommierten Festivals und Konzertveranstaltern zu Gast (u.a. Wiener Konzerthaus, Burgtheater Wien, Salzburger Festspiele, Bregenzer Festspiele, Ruhrtriennale, Münchner Opernfestspiele, Staatsoper unter den Linden Berlin, Boulezsaal Berlin, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Philharmonie K ö ln, Elbphilharmonie Hamburg, Schauspielhaus Zürich, Philharmonie und Grand Théatre Luxemburg, Philharmonie de Paris, Holland Festival, Klara Festival Brüssel). Das Ensemble spielt seit 1993 in nahezu unveränderter Besetzung: Johannes Eder Klarinette, Bassklarinette / Andreas Fuetsch Tuba / Romed Hopfgartner Saxophon, Klarinette / Markus Kraler Kontrabass, Akkordeon / Angelika Rainer Harfe, Zither, Gesang / Bettina Rainer Hackbrett, Gesang / Markus Rainer Trompete, Gesang / Andreas Schett Trompete, Gesang, Leitung / Martin Senfter Ventilposaune, Gesang / Nikolai Tunkowitsch Violine Aufgewachsen sind die Musiker von Franui großteils in Innervillgraten. Das rätoromanische Wort Franui ist der Name einer bestimmten Almwiese in diesem kleinen, 1402 Meter über dem Meer gelegenen Osttiroler Dorf.

Nikolaus Habjan ist gebürtiger Grazer. Schon früh sammelte er Erfahrungen mit Theaterpuppen, heute ist er zu Gast an renommierten Theatern. Im Burgtheater Wien spielte er in der Shakespeare-Sonette Produktion „Fool of Love“ die von ihm gestaltete Shakespeare-Puppe, am Akademietheater spielte er im Bühnenstück von Elfriede Jelinek „Schatten 1 von 6​ (Eurydike sagt)“ in der Regie von Matthias Hartmann die Figur der Elfriede und im Schauspielhaus Graz ist er seit 2014 als Puppenspieler und Regisseur zu Gast. Seine Inszenierung „Böhm“ von Paulus Hochgatterer war für den Nestroy-Theaterpreis 2018 in der Kategorie „Beste Bundesländer-Aufführung“ nominiert.

Weitere Veranstaltungen am 5. September:

10.30 Uhr Exkursion in den Corveyer Forst

16.00 Uhr Lesung, Vortrag und Gespräch, Konzert

Hanns Zischler: Henry D. Thoreau, Lob der Wildnis

Hansjörg Küster und Jürgen Goldstein: Mythos deutscher Wald

Mari Kalkun, Gesang: Kantele Ilmamõtsan – Der Wald der Welt

Nähere Informationen unter: www.schloss-corvey.de/de/programm/via-nova-kunstfest-corvey/