02.10.2016 – Internationale Straßenkunst auf dem Berliner Platz

Gütersloh. Am Sonntag, dem 2. Oktober von 13 bis 18 Uhr findet auf dem Berliner Platz das Gütersloher Straßenkünstlerfestival „Straßenfiffi” zum Abschluss der Michaeliswoche statt. Parallel dazu öffnen an diesem verkaufsoffenen Sonntag die Gütersloher Einzelhändler ihre Geschäfte. Für den „Straßenfiffi“, der seit 2003 mit internationalen Künstlern in Gütersloh stattfindet, wählten die Gütersloh Marketing und der künstlerische Berater Andreas „Krawalli” Wetzig aus über 120 internationale Bewerbungen die besten sieben Shows aus. Jeweils 30 Minuten bieten die Künstler ihre besten Szenen von Comedy über Akrobatik bis hin zu Jonglage. Durch das Programm, das von der Volksbank Bielefeld-Gütersloh unterstützt wird, führt Moderator „Krawalli”. Der Eintritt ist frei. Wie üblich geht nach jeder Show ein Hut herum.

Foto: Guetersloher-Strassenfiffi-©-Kai-Uwe-Oesterhellweg

Künstler „Gütersloher Straßenfiffi” (2.10.2016, Berliner Platz)

13 Uhr: Kazibaze Theater

“The Secret Sender” des Kazibaze Theaters ist ein Zirkusstück voller Freude und Lachen. Mithilfe von Bewegung, Poesie und Musik entfaltet sich darin die Geschichte zweier Personen: Fritz, ein Postbote, der sich auf seinem fantastischen Fahrrad die Zeit vertreibt und damit seiner alltäglichen Routine einen Hauch von Abenteuer verleiht, und die charmante Rita. Tag für Tag beliefert Fritz Rita mit Briefen, Päckchen und Karten, deren Absender ein Geheimnis umgibt.

13.45 Uhr: Mr. Banana

Der Franko-Kanadier Pierrick St-Pierre alias Mr. Banana, der seine Ausbildung u.a. in chinesischen und vietnamesischen Zirkussen absolvierte, ist in den letzten zehn Jahren in über 40 Ländern aufgetreten. Seine internationale Erfahrung schlägt sich in außergewöhnlichen mitreißenden Jonglagen nieder. Dabei mischt er Slapstick-Elemente und Pantomime mit seinem zirzensischen Können – das Ergebnis ist eine bunte, aufregende Show, in der Mr. Banana auch Themen wie „Gott“ oder „Superhelden“ streift. Witzig und provozierend.



14.30 Uhr: Umami Dance & Theatre Project

Hinter dem Umami Dance & Theatre Project stecken zwei Breakdancer aus Madrid. In fast atemlosem Erzählstil verbinden sie Elemente aus Comedy, Bboying (Breakdance), Contemporary Dance, Akrobatik, Theater und Pantomime und beziehen dabei gerne das Publikum in die Inszenierung mit ein. Mit ihrer vor positiver Energie und Humor strotzenden Darstellung sind die Breakdancer immer wieder Publikumslieblinge.

Foto: Umami-Dance-Theatre-Project-©Hannes-Furhmann

15.15 Uhr: GOMA

In der Atari Show nutzt der Künstler GOMA Computerspielästhetik und bringt mithilfe von smarter Technologie Schwung auf die Straßen, Plätze und Bühnen dieser Welt. Er verwandelt gewöhnliche Alltagssituationen in witzige Sequenzen, bei denen kein Auge trocken bleibt. Mit musikalischen Loops – berühmten Melodien aus Film und Fernsehen – bedient er die Knöpfe in unserem assoziativen Bewusstsein, mischt das Ganze mit zeitgenössischer High End-Jonglage, visueller Komik und fulminanten Tanzeinlagen. Nicht nur die Geistesschärfe des Künstlers, sondern auch seine jahrelange Erfahrung als Komiker und Jongleur machen die Show zu einem einmaligen Erlebnis.

16 Uhr: rope theatre

Thamar Hampe verbindet mit ihrem rope theatre Zirkustechniken mit clowneskem Bewegungstheater. So entsteht ein spannendes Spiel mit dem Gleichgewicht, gegensätzlichen Polen und kunstfertigen Tricks auf dem Hochseil. Thamar Hampe absolvierte 1998 eine artistische Ausbildung an der Zirkus-Schule in Brüssel und arbeitet seitdem als freischaffende Varieté- und Straßentheaterkünstlerin, Luftakrobatin und Spielerin im Figurentheater.

16.45 Uhr: Jan HimSelf

Der junge Schweizer Artist Jan HimSelf entführt bei seiner Performance in (s)eine Welt der Mode. Dabei nutzt er Kleidungsstücke und Beautyprodukte als Elemente seiner Show. Während er zum Beispiel mit dem Diabolo jongliert, frönt er gleichzeitig ausufernd der Pflege seiner Haare. Die atemberaubende Präsentation bietet artistische Hochleistungen und verspricht amüsante Einblicke in die Gewänder des selbsternannten Modeschöpfers.



17.30 Uhr: Franxi Natra Clowna

Die Clownin Franxi Natra bietet in ihrem Stück “Interference” eine Mischung von Zirkustechniken und Theater. Sie macht aus jedem Moment ein Spiel. Dabei dreht sich alles im wahrsten Wortsinne um den Clown – angefangen bei Hula Hoop-Reifen über Jonglage bis hin zu Balancen.

Foto: Verkaufsoffener_Sonntag©Guetersloh-Marketing-GmbH