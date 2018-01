02.-04.02. – Feuerwelten in Bad Sassendorf

Feuerwelten – Eine Reise vom Funken zum Blitzlichtgewitter und flammender Auftakt eines ereignisreichen Jahres-Veranstaltungsprogramms in Bad Sassendorf.

Bad Sassendorf. Mit einem neuen „Highlight“ beginnt das Veranstaltungsprogramm 2018 in Bad Sassendorf und läutet ein Jahr mit vielen weiteren Veranstaltungshöhepunkten ein. Dafür haben sich die Planer etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: Vom 02. bis 04. Februar finden auf Hof Haulle die „Feuerwelten“ statt – eine Mischung aus Musik und Show, begleitet von museumspädagogischen und gastronomischen Angeboten rund um das Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten.

„Feuer fasziniert seit jeher – die Veranstaltung erzählt die Kulturgeschichte des Feuers in ihrer Vielseitigkeit und unter Betrachtung all seiner Eigenschaften – der gefährlichen, ebenso wie der genüsslichen“, erläutert Veranstalterin Britta Keusch, Geschäftsführerin der Tagungs- und Kongresszentrums Bad Sassendorf GmbH, und fährt fort: „In das Gesamtkonzept der Veranstaltung, die mit gastronomischen, feuergemachten Gaumenfreuden, Musik und darstellender Kunst ein Panoptikum des Feuers auf den Hof Haulle zaubert, erzählt sich die Geschichte des Feuers hinein: Dramaturgisch ist das Feuerfest eine Erzählung, die alle Besucherinnen und Besucher, ob jung oder alt, selbst erleben können. Begleitet von einem aufwändigen museumspädagogischen Vermittlungsprogramm genießen die Besucherinnen und Besucher ein einzigartiges und unvergessliches Programm.“

Das Programm findet statt von Freitag, 02.02. bis Sonntag 04.02.2018, jeweils 17.00 bis 22.00 Uhr auf dem Hof Haulle. Einlass ist ab 17.00 Uhr. Um 18.00 Uhr startet auf der Bühne die erste Show des Laser- & Feuerkünstler-Duos „Chapeau Bas“ unter dem Titel „Feuer als schöpferische Kraft“. Um 19.00 Uhr beginnt die zweite Show. Drei Feuer-Akrobaten führen spielerische und waghalsige Kunststücke mit Flammen und Fackeln vor – der Mensch lernt den Umgang mit dem Feuer und seinen gezielten Einsatz, sie demonstrieren die Beherrschung des Feuers durch den Menschen, der sich das Feuer als Werkzeug in vielfältiger Weise zu Nutze macht. Um 19.40 Uhr folgen Musik – am Freitag elektronische Musik, Samstag Rock und Sonntag Klassik – und Illumination auf dem Hofgelände, um Stimmung zu erzeugen und überzuleiten zur dritten Show, dem Finale, das um 21.00 Uhr beginnt. Hier treffen verschiedene Elemente wie Laser, Feuer und Künstler aufeinander. Das „digitale“ Feuer verdeutlicht: „Elektrik wurde und wird noch immer weitgehend auf Basis von Feuer gewonnen. Feuer ist Licht, digitale Datenkanäle erleuchten inzwischen sogar die virtuellen und nur vorgestellten Welten. Umrahmt von moderner Elektro-Musik mündet der Abend in eine abschließende Laser-Show, die das neue Licht des 21. Jahrhunderts – LED und flüssige (Salz-)Kristalle liefern unsere derzeitigen Lichtquellen – in den Mittelpunkt stellt.“

Draußen auf dem Hof in verschiedenen Zelten und an Ständen sowie drinnen in der Kulturscheune und im Bistro „Siedehütte“ in den Westfälischen Salzwelten wird fürs leibliche Wohl gesorgt: Feuerzangenbowle und Glühwein, Brände von der Sauerländer Edelbrennerei, Grillspezialitäten, Flammlachs, Flammkuchen und mehr – eine kleine, aber feine feurige Auswahl, wie die Veranstalter es beschreiben.

Abgerundet wird das Programm durch verschiedene museumspädagogische Mitmach-Angebote in den Westfälischen Salzwelten sowie im Außenbereich in den Veranstaltungszelten, rund um die Siedepfanne und am Lagerfeuer, u.a. Lagerfeuergeschichten im Jurtenzelt, „Wie geht Feuer? – Kerzen selber machen“, „Was kann man mit Feuer alles machen? – Echtes Seifensieden mit den Seifenschwestern“, Stockbrotbacken und Salz sieden an der Siedepfanne.

Welcher Bezug bei den Westfälischen Salzwelten zum Thema „Feuer“ besteht, erklärt Dr. Oliver Schmidt, Museumsleiter der Westfälischen Salzwelten: „Der Mensch überlebt, weil er sich technische Hilfsmittel zu Nutze macht, um die Umwelt seinen Bedürfnissen anzupassen. Jenseits der essentiellen Bedürfnisse von Wasser und Nahrung bedeutete die „Zähmung des Feuers“ für den Menschen, sein Leben anders als Tiere von Umwelteinflüssen unabhängiger gestalten zu können. Wärme und Nahrung, Werkzeuge und Geräte können so „gemacht“, hergestellt, verbessert, haltbarer werden. Schließlich verlieh ihm die Nutzung des Feuers Macht über Pflanzen, Tiere und andere Menschen – das Feuer gehört neben Wasser und Salz zu den Grundvoraussetzungen menschlichen (Über-) Lebens. – In den Westfälischen Salzwelten und auf Hof Haulle treffen diese drei „Stoffe“ aufeinander: Hier fand man Sole, das heißt in Wasser gelöstes Salz, und um dieses Salz aus der Sole gewinnen zu können, benutzten die Menschen Feuer.“ Olaf Bredensteiner, Leiter des Ortsmarketings, ergänzt: „Und noch heute prägen Salz, Sole und Wärme das Leben in Bad Sassendorf – wir nutzen sie zur Erholung, Genesung und Entspannung, für das Wohlbefinden in Bad Sassendorf.“ Karten sind im Vorverkauf für 12,80 €, ermäßigt für 9,80 € erhältlich in der Gäste-Information Bad Sassendorf, Kaiserstraße 14, Tel. 02921-5014811, in den Westfälischen Salzwelten sowie über HellwegTicket und Eventim. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. An der Abendkasse kosten die Karten 14,00 € bzw. 11,00 €. Weitere Informationen sind im Internet zu

finden unter www.feuerwelten-badsassendorf.de.